Скончался легендарный советский режиссер из Свердловска

Валерий Усков ушел из жизни в возрасте 92 лет.

Источник: Комсомольская правда

На 93-м году жизни ушел из жизни легендарный советский и российский режиссер Валерий Усков, уроженец Свердловска. Об этом сообщает издание «ФедералПресс».

Валерий Усков снял несколько известных кинолент, включая многосерийные фильмы, вместе с троюродным братом Владимиром Краснопольским. На счету Ускова — «Тени исчезают в полдень», «Вечный зов», «Самый медленный поезд», «Ермак», «Таежный десант».

В 1955 году Валерий Усков окончил факультет журналистики Уральского государственного университета, а через несколько лет — режиссерский факультет ВГИКа. Три года режиссер отработал на Свердловской киностудии, а потом стал штатным режиссером «Мосфильма».

Прощание с Валерием Усковым пройдет в Москве, а в кинотеатрах Екатеринбурга организуют ретроспективу его фильмов.