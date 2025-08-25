Скончался легендарный советский режиссер из Свердловска

На 93-м году жизни ушел из жизни легендарный советский и российский режиссер Валерий Усков, уроженец Свердловска. Об этом сообщает издание «ФедералПресс».
Валерий Усков снял несколько известных кинолент, включая многосерийные фильмы, вместе с троюродным братом Владимиром Краснопольским. На счету Ускова — «Тени исчезают в полдень», «Вечный зов», «Самый медленный поезд», «Ермак», «Таежный десант».
В 1955 году Валерий Усков окончил факультет журналистики Уральского государственного университета, а через несколько лет — режиссерский факультет ВГИКа. Три года режиссер отработал на Свердловской киностудии, а потом стал штатным режиссером «Мосфильма».
Прощание с Валерием Усковым пройдет в Москве, а в кинотеатрах Екатеринбурга организуют ретроспективу его фильмов.