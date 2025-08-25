В Рязани начали строить флагманскую школу на 800 мест

Строительство флагманской школы на 800 мест началось в Рязани при поддержке нацпроекта «Молодежь и дети». Открыть учреждение планируют в 2027 году, сообщили в комитете по информации и массовым коммуникациям Рязанской области.
Специалисты уже заложили фундамент здания и начали возводить первый этаж. Помимо учебного корпуса на территории школы будет находиться кампус для проживания 300 детей. Для обучающихся оборудуют обсерваторию, кабинеты робототехники и моделирования, 25-метровый бассейн.
Данное учреждение — одно из 12 передовых школ, которые откроют по поручению Президента России Владимира Путина до 2030 года. Рязанская область вошла в число первых регионов, где приступили к реализации этого проекта.
Нацпроект «Молодежь и дети».
направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.