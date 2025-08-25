Производитель промышленной мебели из Прикамья нарастил выпуск продукции

«Подошла к концу работа по федеральному проекту [»Производительность труда«]. Но работы по улучшениям на нашем предприятии продолжаются. Мы искренне благодарны РЦК за предоставленные знания и возможность взглянуть на наше предприятие в новой перспективе. Это дало нам возможность выявить потери и эффективно их устранить. Мы уже видим положительные результаты от внедрения мероприятий, разработанных в ходе проекта, и продолжаем работать над тиражированием этих практик на другие участки предприятия. Сотрудники завода проявили большой интерес к проекту и активно приняли участие во внедрении предлагаемых изменений. Уверены, что впереди нас ждут новые достижения и улучшения», — добавили в компании.