Производитель промышленной мебели из Прикамья нарастил выпуск продукции

Чайковский завод «Механика», на котором изготавливают промышленную мебель, из Пермского края на четверть нарастил производство при поддержке нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщили в министерстве промышленности и торговли региона.
Эксперты регионального центра компетенций (РЦК) в течение шести месяцев помогали рабочей группе предприятия внедрять улучшения. С их помощью удалось сократить время на изготовление мебели на 75%, запасы в потоке — на 67%, а также увеличить выработку на 27%.
«Подошла к концу работа по федеральному проекту [»Производительность труда«]. Но работы по улучшениям на нашем предприятии продолжаются. Мы искренне благодарны РЦК за предоставленные знания и возможность взглянуть на наше предприятие в новой перспективе. Это дало нам возможность выявить потери и эффективно их устранить. Мы уже видим положительные результаты от внедрения мероприятий, разработанных в ходе проекта, и продолжаем работать над тиражированием этих практик на другие участки предприятия. Сотрудники завода проявили большой интерес к проекту и активно приняли участие во внедрении предлагаемых изменений. Уверены, что впереди нас ждут новые достижения и улучшения», — добавили в компании.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».
— развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.