Медведев сломал ракетку о скамейку после вылета из US Open

Российский теннисист эмоционально отреагировал на поражение в матче первого круга Открытого чемпионата США по теннису.

Источник: Аргументы и факты

Российский теннисист Даниил Медведев после поражения в первом круге Открытого чемпионата США сломал ракетку.

В пятисетовом матче он уступил французу Бенжамену Бонзи. После игры Медведев сел в кресло, а спустя несколько минут со всей силы разбил ракетку о скамейку.

В текущем сезоне бывший лидер мирового рейтинга выбыл в первом раунде на трёх из четырёх турниров «Большого шлема». Ранее он не смог пройти во второй круг «Ролан Гаррос» и «Уимблдона». По итогам US Open Медведев впервые с 2019 года опустится ниже 15-й строчки в рейтинге АТР.