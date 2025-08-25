Медведев сломал ракетку о скамейку после вылета из US Open

В текущем сезоне бывший лидер мирового рейтинга выбыл в первом раунде на трёх из четырёх турниров «Большого шлема». Ранее он не смог пройти во второй круг «Ролан Гаррос» и «Уимблдона». По итогам US Open Медведев впервые с 2019 года опустится ниже 15-й строчки в рейтинге АТР.