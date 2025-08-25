Россияне начали чаще бронировать «сонные туры» в отелях

Россияне стали чаще бронировать «сонные туры». Об этом в понедельник, 25 августа, рассказали в «Москва 24».
Главным преимуществом отелей выступают удобные матрасы, на которых можно как следует поспать в тишине. Причиной резкого повышения спроса стали усталость, стресс и недосып, которые появляются из-за работы и быта.
Именно из-за этого гостиницы начали предлагать номера с ортопедическими матрасами, утяжеленными одеялами, масками для сна и берушами. Подобные комнаты в среднем на 25 процентов превышают стандартный тариф, уточнили в издании.
Мы часто слышим, что «все болезни от нервов». Действительно ли хронический стресс становится тем тихим и коварным врагом, который методично подтачивает наше здоровье, рассказала «Вечерней Москве» нутрициолог, автор образовательных курсов по нутрициологии, специалист по патопсихологии пищевого поведения Юлия Савельева.
Эксперт по биохакингу и психолог Мария Молоствова, в свою очередь, объяснила, что современный человек часто живет в постоянно активации симпатической нервной системы: спешка, уведомления, кофе, пробки и дедлайны.