Россияне начали чаще бронировать «сонные туры» в отелях

Мы часто слышим, что «все болезни от нервов». Действительно ли хронический стресс становится тем тихим и коварным врагом, который методично подтачивает наше здоровье, рассказала «Вечерней Москве» нутрициолог, автор образовательных курсов по нутрициологии, специалист по патопсихологии пищевого поведения Юлия Савельева.