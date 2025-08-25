В подмосковном Чехове отремонтировали более 23 километров дорог

«Дорожники обновили более 23 км асфальтобетонного покрытия на восьми участках дорог в городской черте и на подъездах к малым населенным пунктам в Чехове. Благодаря ремонту более 140 тысяч жителей и гостей округа могут комфортно проезжать к домам, объектам инфраструктуры, достопримечательностям и другим местам притяжения», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.