В подмосковном Чехове отремонтировали более 23 километров дорог

Свыше 23 км дорог в городе Чехове Московской области отремонтировали по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры региона.
«Дорожники обновили более 23 км асфальтобетонного покрытия на восьми участках дорог в городской черте и на подъездах к малым населенным пунктам в Чехове. Благодаря ремонту более 140 тысяч жителей и гостей округа могут комфортно проезжать к домам, объектам инфраструктуры, достопримечательностям и другим местам притяжения», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.
Наибольший объем работ провели на участке дороги от села Новоселки до поселка городского типа Крюково. Там заменили более 7 км. Данный отрезок ведет к спортивному комплексу, амбулатории, храмам, Дому культуры, школе, детскому саду и трассе М-2 «Крым».
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
— комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.