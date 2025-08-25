Девушку почти месяц пытали до смерти: патологоанатома шокировало число травм

В апреле 1996 года в полицию Большого Манчестера в Великобритании позвонил мужчина по имени Смит, заявивший, что его 17-летняя девушка Келли Энн Бейтс случайно утонула в ванне. Однако все оказалось не так просто, пишет британский таблоид The Mirror.
Прибывшие на место происшествия детективы обнаружили ее тело в крови, и выяснили, что Келли подверглась пыткам со стороны ее молодого человека, который выколол ей глаза и частично снял скальп.
«За свою карьеру я обследовал почти 600 жертв убийств, но никогда не сталкивался с такими обширными травмами», — признался патологоанатом, осматривавший тело Келли.
В полицейском участке Смит заявил, что «случайно» убил девушку после ссоры. Однако анализ тела Келли показал, что она несколько недель подвергалась жестоким пыткам. Примерно за один месяц молодой девушке нанесли более 150 телесных повреждений.
Перед смертью Смит морил ее голодом, привязал ее за волосы к батарее, несколько раз прижег утюгом, частично сняв скальп и выколов глаза. Патологоанатом отметил, что глаза Келли удалены «не менее чем за пять дней и не более чем за три недели до ее смерти».
Смита приговорили к 20 годам тюремного заключения. Он пытался добиться условно-досрочного освобождения, но безуспешно.
