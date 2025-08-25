На Камчатке нашли редкий гриб

П. -КАМЧАТСКИЙ, 25 авг — РИА Новости. Ученые нашли редкий гриб головач гигантский в Быстринском природном парке на Камчатке, сообщили в пресс-службе сети природных парков «Вулканы Камчатки».
«В рамках совместной экспедиции специалистов сети природных парков “Вулканы Камчатки” и ботаника Ольги Чернягиной в Быстринском природном парке была сделана удивительная находка — гигантский головач (Calvatia gigantea), принадлежащий к семейству шампиньоновых, который прежде не встречался в Быстринском районе», — говорится в сообщении.
По данным ученых, гриб отличается впечатляющими размерами — до 80 сантиметров в диаметре и весом в несколько килограммов. Истории известны случаи находок экземпляров до 150 сантиметров с весом почти 23 килограммов. Гриб растет с чрезвычайно высокой скоростью, достигая максимальных размеров всего за неделю.
Головач гигантский представляет гастрономический интерес только в незрелом состоянии, когда его мякоть сохраняет чисто-белый цвет и упругую консистенцию. По питательной ценности он не уступает мясу, яйцам и молоку.