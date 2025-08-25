На Камчатке нашли редкий гриб

По данным ученых, гриб отличается впечатляющими размерами — до 80 сантиметров в диаметре и весом в несколько килограммов. Истории известны случаи находок экземпляров до 150 сантиметров с весом почти 23 килограммов. Гриб растет с чрезвычайно высокой скоростью, достигая максимальных размеров всего за неделю.