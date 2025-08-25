На Солнце зарегистрировали мощнейшую вспышку

Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН сообщила о произошедшей на Солнце крупнейшей с 20 июня вспышке. Событие, получившее класс M4.6, относится к четвертой категории по пятибалльной шкале.
Максимум излучения был зарегистрирован в 8:24 по московскому времени.
Ученые связывают это с резким усилением солнечной активности, вызванным выходом на видимую сторону солнечного диска нескольких крупных центров, сопровождавшихся сильными выбросами плазмы. Однако, по данным лаборатории, последняя вспышка не представляет риска для Земли.
Вспышки на Солнце способны провоцировать магнитные бури, которые могут вызывать нарушения в работе энергосистем, влиять на миграцию животных и птиц, а также нарушать работу коротковолновой связи, навигационных систем и вызывать сбои напряжения в промышленных сетях.
