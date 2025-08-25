На Солнце зарегистрировали мощнейшую вспышку

Вспышки на Солнце способны провоцировать магнитные бури, которые могут вызывать нарушения в работе энергосистем, влиять на миграцию животных и птиц, а также нарушать работу коротковолновой связи, навигационных систем и вызывать сбои напряжения в промышленных сетях.