В Гродно владелец автокомиссионки не купил авто клиентки из-за ее странного поведения

В Гродно автокомиссионка не купила авто клиентки из-за ее странного поведения. Подробности приводит издание autogrodno.by.
Руководитель автокомиссионки «АвтоФемели» Михаил сообщил, что к ним приехала женщина на легковом автомобиле и попросила, чтобы у нее в срочном порядке купили автомобиль. Она сообщила, что деньги ей нужны как можно скорее.
— Мы работаем с десятками продавцов автомобилей, но это женщина вела себя особенным образом. Она постоянно нервничала, ее движения были резкими и порой неконтролируемыми, она постоянно оглядывалась, как будто за ней следят. Так не ведет себя человек, который продает что-то по собственному желанию, — добавил Михаил.
Мужчина признается: его также насторожил тот факт, что женщине данную автокомиссионку посоветовали, однако, кто именно, она категорически отказывалась говорить. Михаил добавляет, что у него было ощущение, что белоруска продает авто под каким-то давлением. Он допустил, что давление могли оказывать мошенники.
— Поэтому я ей сказал, что мы не готовы так быстро принять решение о покупке ее автомобиля и женщина уехала, вероятно, в поиске других автокомисов. Тем временем я позвонил правоохранителям и поделился этой историей, — уточняет руководитель.
По его словам, когда авто продается под давлением, то в будущем через суд сделку признают незаконной. Михаил обращает внимание, что в данном случае машина возвращается законному владельцу, а покупатель автомобиля его лишается и на возврат денег он может практически не рассчитывать. Он пояснил, что описанные ситуации уже были в Беларуси.
Сотрудники милиции заинтересовались историей и смогли выяснить, что белоруска действительно стала жертвой мошенников. Директору автокомиссионки была объявлена благодарность от руководства УВД Гродненского облисполкома.
