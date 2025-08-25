В Гродно владелец автокомиссионки не купил авто клиентки из-за ее странного поведения

По его словам, когда авто продается под давлением, то в будущем через суд сделку признают незаконной. Михаил обращает внимание, что в данном случае машина возвращается законному владельцу, а покупатель автомобиля его лишается и на возврат денег он может практически не рассчитывать. Он пояснил, что описанные ситуации уже были в Беларуси.