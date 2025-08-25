Воронежский «Факел» одержал шестую подряд победу в Первой лиге

Главный тренер «Факела» Игорь Шалимов отметил, что у его подопечных могло бы быть больше «моментов», однако они не дали сопернику «почти ничего создать» у своих ворот. «Мы не говорим, что все хорошо. Мы работаем, готовимся биться в каждой игре. На мастерстве никого не обыграешь, здесь надо не уступить. Сегодня мы радуемся, а дальше начинаем готовиться к “Уралу”», — добавил господин Шалимов.