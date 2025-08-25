Мужчина нашел пакет с «гранатой» в Заельцовском районе Новосибирска

Во время утренней пробежки по Лесному шоссе в Заельцовском районе мужчина остановился у дороги. Его внимание привлек пакет с мусором, лежащий на обочине. Приблизившись, спортсмен-любитель почти решился поднять его, чтобы утилизировать, но в последний момент заметил под упавшей березовой веткой ручную гранату. Полагая, что пакет может быть ловушкой, а ветка удерживает чеку, бегун благоразумно решил ничего не трогать и, добежав до ближайшей базы отдыха, сообщил об опасной находке. Сотрудники охраняемой Росгвардией базы отдыха нажали тревожную кнопку, и на место оперативно прибыл экипаж группы быстрого реагирования.