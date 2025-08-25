Мужчина нашел пакет с «гранатой» в Заельцовском районе Новосибирска

Сибиряк обратился к Гвардейцам, а те в полицию. Оказалось, что находка не представляет угрозы для жизни.
Огромный резонанс вызвала необычная находка, сделанная бегуном в Заельцовском бору в субботу утром. Об этом сообщают в пресс-службе агентства безопасности «Гвардия».
Во время утренней пробежки по Лесному шоссе в Заельцовском районе мужчина остановился у дороги. Его внимание привлек пакет с мусором, лежащий на обочине. Приблизившись, спортсмен-любитель почти решился поднять его, чтобы утилизировать, но в последний момент заметил под упавшей березовой веткой ручную гранату. Полагая, что пакет может быть ловушкой, а ветка удерживает чеку, бегун благоразумно решил ничего не трогать и, добежав до ближайшей базы отдыха, сообщил об опасной находке. Сотрудники охраняемой Росгвардией базы отдыха нажали тревожную кнопку, и на место оперативно прибыл экипаж группы быстрого реагирования.
Сотрудники агентства осмотрели подозрительный предмет, который внешне действительно напоминал гранату Ф-1. О находке росгвардейцы немедленно сообщили в полицию, и в это солнечное субботнее утро на участке Лесного шоссе собрались все экстренные службы: машины полиции, скорой помощи, пожарные и саперы. Вскоре специалисты установили, что граната оказалась муляжом и не представляет никакой угрозы.
Однако сибиряков призывают, важно оставаться бдительными и в случае нахождения подозрительных предметов, звонить по номер 112.