Врач рассказал, чем опасна изжога после шашлыка

Дачный сезон подходит к концу, но пока погода позволяет — можно жарить шашлыки. Только переедать их не стоит. Если вы испытываете изжогу после употребления мяса, и она происходит чаще одного раза в неделю, то это признак опасного заболевания. Как рассказал гастроэнтеролог-гепатолог Сергей Вялов в беседе с NEWS.ru, сразу паниковать не стоит, но обратиться к врачу нужно.
— Постоянный заброс кислоты сжигает пищевод, приводя к эрозиям и даже предраковому состоянию. Переедание и острая пища не вызывают гастрит, а лишь усугубляют симптомы, — пояснил врач.
Если у кого-то из членов семьи выявили хеликобактерную инфекцию, то заниматься самолечением не стоит. Эта бактерия не так заразна. Нужно для начала пройти обследование всем домочадцам, в случае положительного результата теста — назначат терапию.