Врач рассказал, чем опасна изжога после шашлыка

Дачный сезон подходит к концу, но пока погода позволяет — можно жарить шашлыки. Только переедать их не стоит. Если вы испытываете изжогу после употребления мяса, и она происходит чаще одного раза в неделю, то это признак опасного заболевания. Как рассказал гастроэнтеролог-гепатолог Сергей Вялов в беседе с NEWS.ru, сразу паниковать не стоит, но обратиться к врачу нужно.