Первый в России поезд в рамках гастротура сделает остановку в Таганроге

Поезд «Гастротур» отправился в первый рейс с остановкой в Таганроге.

Источник: Комсомольская правда

Первый в России туристический поезд в рамках проекта «Гастротур» отправился в поездку и сделает остановку в Таганроге. Информацию об этом публикует ОАО «РЖД».

Поездку начали 24 августа, пассажиры проведут в пути пять дней и четыре ночи. Еще один рейс планируют на 3 октября 2025 года. Маршрут проходит через Москву, Воронеж, Майкоп, Краснодар, Новороссийск и Таганрог.

Главная цель тура — знакомство с местной кухней. Туристы посетят фермы, сады, винодельни и уникальные рестораны, а также пройдут мастер-классы по приготовлению местных блюд и узнают историю их возникновения.

Таганрог впервые был включен в программу гастрономического путешествия. Город славится своей рыбной гастрономией, а также множеством достопримечательностей, поэтому гостям будет интересно.

Кроме новых впечатлений, для путешественников подготовили комфортабельные отели на колесах, в составе которых есть вагоны класса «Люкс», СВ, купе, вагон-ресторан, вагон-бар с караоке и даже вагон-спа с инфракрасной сауной.