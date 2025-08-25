Минобразования сделало заявление о том, что нужно обсуждать учителям в Беларуси. Подробности озвучили в пресс-службе Министерства образования.
В ведомстве акцентировали внимание на том, что с начала года в разы возрастает количество попыток обмана учителей. Так, мошенники выдают себя за сотрудников управления образованием, техподдержки, а также родителей и даже вышестоящих инстанций. Цель злоумышленников состоит в том, чтобы выманить логины, пароли, деньги и распространить дезинформацию и фейки.
В Минобразования призвали белорусских учителей обсуждать со своими коллегами подозрительные звонки, письма, а также сообщения. И обратили внимание, что фишинговые письма хоть и имитируют официальный стиль, но часто содержат как стилистические, так и орфографические ошибки. Кроме того, выглядит подозрительным email: не заканчивается на @edu.gov.by. Также ссылки могут содержать давление: «срочно!», «аккаунт будет заблокирован!» Все информацию, заметили в пресс-службе, следует проверять на официальном сайте Министерства образования.
