Минобразования сделало заявление о том, что нужно обсуждать учителям в Беларуси

Минобразования Беларуси сказало, что должны обсуждать учителя.

Источник: Комсомольская правда

Минобразования сделало заявление о том, что нужно обсуждать учителям в Беларуси. Подробности озвучили в пресс-службе Министерства образования.

В ведомстве акцентировали внимание на том, что с начала года в разы возрастает количество попыток обмана учителей. Так, мошенники выдают себя за сотрудников управления образованием, техподдержки, а также родителей и даже вышестоящих инстанций. Цель злоумышленников состоит в том, чтобы выманить логины, пароли, деньги и распространить дезинформацию и фейки.

В Минобразования призвали белорусских учителей обсуждать со своими коллегами подозрительные звонки, письма, а также сообщения. И обратили внимание, что фишинговые письма хоть и имитируют официальный стиль, но часто содержат как стилистические, так и орфографические ошибки. Кроме того, выглядит подозрительным email: не заканчивается на @edu.gov.by. Также ссылки могут содержать давление: «срочно!», «аккаунт будет заблокирован!» Все информацию, заметили в пресс-службе, следует проверять на официальном сайте Министерства образования.

Тем временем Минобразования Беларуси изменило систему пропуска родителей в школы.

Ранее Минтруда сказало про бесплатное питание и проезд для школьников в Беларуси.

Кстати, минские школьники будут писать объяснительную, если у них найдут телефон во время уроков, а в повторном случае получат взыскание.