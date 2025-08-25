Минобразования определило тему первого урока в новом учебном году

Так, в новом 2025/26 учебном году тема первого урока — «Эстафета поколений: сохраняя прошлое, создаем будущее». Разговор пойдет об уважении к традициям и достижениям нашего народа и важности сохранения наследия для будущих поколений. Первый урок поможет воспитать чувство гордости и ответственности за свою страну.