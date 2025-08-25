Ричмонд
+26°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минобразования определило тему первого урока в новом учебном году

25 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство образования определило тему первого урока в новом учебном году. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе профильного министерства.

Так, в новом 2025/26 учебном году тема первого урока — «Эстафета поколений: сохраняя прошлое, создаем будущее». Разговор пойдет об уважении к традициям и достижениям нашего народа и важности сохранения наследия для будущих поколений. Первый урок поможет воспитать чувство гордости и ответственности за свою страну.

Методические материалы, презентации и сценарии из библиотеки единых уроков будут размещены на Национальном образовательном портале. При разработке сценария рекомендуется учитывать возрастные особенности учащихся, уровень подготовки класса, местный краеведческий материал и традиции учреждения образования.