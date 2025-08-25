Ричмонд
Бархатный сезон без южных морей: Калининград обошёл курорты Краснодарского края и стал главным хитом осени

В среднем в столице региона жильё бронируют на 6 ночей.

Источник: Клопс.ru

Калининград обошёл курорты Краснодарского края и стал главным хитом осени среди российских городов. Об этом сообщают эксперты сервиса бронирования отелей и квартир ТВИЛ. РУ.

Аналитики изучили запросы и заявки путешественников, что позволило определить самые популярные направления для отдыха не у моря. В Калининграде жильё бронируют в среднем на 6 ночей.

Десять самых популярных направлений для отдыха в бархатный сезон не у моря:

Кисловодск, Ставропольский край (средняя стоимость ночи — 4 085 ₽, средняя продолжительность поездки — 7 ночей);

Калининград, Калининградская область (3 939 ₽ / 6 ночей);

Казань, Татарстан (4 484 ₽ /4 ночи);

Пятигорск, Ставропольский край (3 202 ₽ / 7 ночей);

раснодар, Краснодарский край (3 498 ₽ /2 ночи);

Нижний Новгород, Нижегородская область (3 932 ₽ / 4 ночи);

Ессентуки, Ставропольский край (3 197 ₽ / 9 ночей);

Волгоград, Волгоградская область (4 040 ₽ / 2 ночи);

Красная Поляна, Краснодарский край (5 854 ₽ /6 ночей);

Железноводск, Ставропольский край (2 812 ₽ / 9 ночей).

