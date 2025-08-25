Бархатный сезон без южных морей: Калининград обошёл курорты Краснодарского края и стал главным хитом осени

Калининград обошёл курорты Краснодарского края и стал главным хитом осени среди российских городов. Об этом сообщают эксперты сервиса бронирования отелей и квартир ТВИЛ. РУ.
Аналитики изучили запросы и заявки путешественников, что позволило определить самые популярные направления для отдыха не у моря. В Калининграде жильё бронируют в среднем на 6 ночей.
Десять самых популярных направлений для отдыха в бархатный сезон не у моря:
Кисловодск, Ставропольский край (средняя стоимость ночи — 4 085 ₽, средняя продолжительность поездки — 7 ночей);
Калининград, Калининградская область (3 939 ₽ / 6 ночей);
Казань, Татарстан (4 484 ₽ /4 ночи);
Пятигорск, Ставропольский край (3 202 ₽ / 7 ночей);
раснодар, Краснодарский край (3 498 ₽ /2 ночи);
Нижний Новгород, Нижегородская область (3 932 ₽ / 4 ночи);
Ессентуки, Ставропольский край (3 197 ₽ / 9 ночей);
Волгоград, Волгоградская область (4 040 ₽ / 2 ночи);
Красная Поляна, Краснодарский край (5 854 ₽ /6 ночей);
Железноводск, Ставропольский край (2 812 ₽ / 9 ночей).
Жители Калининградской области рассказали, куда собираются поехать в бархатный сезон.