«Все не так, как обещали!»: в Омской области раскритиковали многомиллионного кулика

Главный герой всей истории — кулик — стал настоящим символом несоответствия проекта и реальности. На макете он был изображен величественно стоящим во весь рост, но в жизни его поза вызывает улыбку. Птица скособочилась, смотрит в другую сторону и будто бы ищет потерянную водную колонку или обещанные камни. Особое внимание привлекают ее ноги: полу-согнутые, полупрямые. Возможно, кулик просто устал стоять в одной позе и решил немного передохнуть. Жители шутят, что скоро он «ляжет отдыхать», и тогда селфи рядом с ним станет невозможным. Ранее мы писали, что СК России возбудит уголовное дело из-за аварийной дороги в Омской области.