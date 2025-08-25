«Все не так, как обещали!»: в Омской области раскритиковали многомиллионного кулика

Жители Омской области активно обсуждают результаты реализации проекта благоустройства зоны отдыха под названием «Кулик» в Калачинске. Судя по комментариям в социальных сетях, реальность значительно отличается от изначально заявленных планов, вызывая недоумение и разочарование у местных жителей.
Проект благоустройства, на который было потрачено 101,3 млн рублей, вызвал массу вопросов у горожан. Реализация, по словам комментаторов, оказалась далека от идеальной визуализации, а многие элементы либо отсутствуют, либо выполнены некачественно.
На проекте благоустройства значилась современная водная колонка, которая должна была стать удобным решением для жителей и гостей города. Однако в реальности этой детали нет. Возможно, кто-то решил, что она — лишний элемент «интерьера», а может быть, просто забыли о ней в процессе реализации. Как шутят горожане, «вода — это, видимо, слишком роскошный бонус для нашего города».
Фотозона с камнями и зелеными насаждениями также стала предметом критики. На данный момент камни остаются загадкой уровня квест-игры: возможно, их нужно выкопать самим? Зелень же, судя по всему, растет медленно — возможно, через пару лет она все-таки появится. А пока фотографироваться приходится на фоне старого синего здания почты, хотя по проекту здесь должно быть коричневое оформление.
А вот такой площадь получилась в действительности, фото: «Омск ВК. Жизнь города».
Главный герой всей истории — кулик — стал настоящим символом несоответствия проекта и реальности. На макете он был изображен величественно стоящим во весь рост, но в жизни его поза вызывает улыбку. Птица скособочилась, смотрит в другую сторону и будто бы ищет потерянную водную колонку или обещанные камни. Особое внимание привлекают ее ноги: полу-согнутые, полупрямые. Возможно, кулик просто устал стоять в одной позе и решил немного передохнуть. Жители шутят, что скоро он «ляжет отдыхать», и тогда селфи рядом с ним станет невозможным. Ранее мы писали, что СК России возбудит уголовное дело из-за аварийной дороги в Омской области.