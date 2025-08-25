Ричмонд
+26°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Казахстанцам обещают жару до +40°С на конец августа

Синоптики РГП «Казгидромет» предоставили подробный прогноз погоды на 26, 27 и 28 августа 2025 года. По данным специалистов, страну ожидает жаркое завершение лета, сообщает Zakon.kz.

Сейчас в Ричмонде: +26° 3 м/с 58% 756 мм рт. ст. +28°

Так, уточняют метеорологи, погоду Казахстана в эти три дня обусловит западный антициклон, с которым на большей части территории республики ожидается ясная погода без осадков.

Кратковременные дожди с грозами прогнозируются с ложбиной Северо-Западного циклона в северо-западных областях. К примеру, 26—28 августа дожди пройдут на западе, 28 августа — на севере страны.

По республике также ожидается усиление ветра, на севере, северо-западе в ночные и утренние часы — туманы.

Пресс-служба РГП «Казгидромет»

Что касается температурного фона, то он будет следующим.

К примеру, на западе ожидается понижение температуры днем от +23+34°С, на юге региона — сильной жары от +35+38°С до +20+35°С.

На северо-западе Казахстана сильная жара +30+35°С. На севере региона — +27°С. В северных областях прогнозируется повышение от +25+32°С до сильной жары +30+35°С. В Северо-Казахстанской области понижение от +27+32°С до +22+27°С. В центре страны сильная жара +30+35°С. На востоке Казахстана повышение от +17+27°С до +24+33°С. В южных областях будет сильная жара +35+40°С. На юго-востоке ожидается повышение от сильной жары +30+35°С, в горных районах +20+25°С до +32+37°С, в горных районах — +22+27°С.