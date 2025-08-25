Казахстанцам обещают жару до +40°С на конец августа

Так, уточняют метеорологи, погоду Казахстана в эти три дня обусловит западный антициклон, с которым на большей части территории республики ожидается ясная погода без осадков.
Кратковременные дожди с грозами прогнозируются с ложбиной Северо-Западного циклона в северо-западных областях. К примеру,
По республике также ожидается усиление ветра, на севере, северо-западе в ночные и утренние часы — туманы.
Что касается температурного фона, то он будет следующим.
К примеру, на западе ожидается понижение температуры днем от +23+34°С, на юге региона — сильной жары от +35+38°С до +20+35°С.
На северо-западе Казахстана сильная жара +30+35°С. На севере региона — +27°С. В северных областях прогнозируется повышение от +25+32°С до сильной жары +30+35°С. В Северо-Казахстанской области понижение от +27+32°С до +22+27°С. В центре страны сильная жара +30+35°С. На востоке Казахстана повышение от +17+27°С до +24+33°С. В южных областях будет сильная жара +35+40°С. На юго-востоке ожидается повышение от сильной жары +30+35°С, в горных районах +20+25°С до +32+37°С, в горных районах — +22+27°С.