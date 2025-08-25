30 тысяч рублей выплатит новосибирец, обокравший «Детский мир»

28-летний обвиняемый средь бела дня в магазине «Детский мир», расположенном в ТЦ «Галерея Новосибирск», выбирал предметы детской одежды, проносил их в примерочную кабину и там прятал под свою куртку, используя рукава, карманы или сумку, которую приносил с собой. Таким образом, в разные дни Петр похитил из магазина детские брюки, толстовку, джемпер и куртку, распорядившись украденным по своему усмотрению.