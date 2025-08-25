30 тысяч рублей выплатит новосибирец, обокравший «Детский мир»

Сибиряк вынес вещи из популярного магазина целых четыре раза, в том числе восьмого марта.
Как установил суд, Петр (имя изменено) совершил эти хищения в течение первых десяти дней марта 2025 года: 1-го, 8-го и дважды 9-го числа.
28-летний обвиняемый средь бела дня в магазине «Детский мир», расположенном в ТЦ «Галерея Новосибирск», выбирал предметы детской одежды, проносил их в примерочную кабину и там прятал под свою куртку, используя рукава, карманы или сумку, которую приносил с собой. Таким образом, в разные дни Петр похитил из магазина детские брюки, толстовку, джемпер и куртку, распорядившись украденным по своему усмотрению.
На судебном заседании подсудимый полностью признал свою вину и согласился с предъявленным ему обвинением.
Мировой судья, приняв во внимание личность подсудимого, смягчающие обстоятельства и отсутствие отягчающих, назначил наказание в виде штрафа в размере 30 000 рублей за совокупность совершенных преступлений.