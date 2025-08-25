Ричмонд
+26°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

30 тысяч рублей выплатит новосибирец, обокравший «Детский мир»

Сибиряк вынес вещи из популярного магазина целых четыре раза, в том числе восьмого марта.

Сибиряк вынес вещи из популярного магазина целых четыре раза, в том числе восьмого марта.

Как установил суд, Петр (имя изменено) совершил эти хищения в течение первых десяти дней марта 2025 года: 1-го, 8-го и дважды 9-го числа.

28-летний обвиняемый средь бела дня в магазине «Детский мир», расположенном в ТЦ «Галерея Новосибирск», выбирал предметы детской одежды, проносил их в примерочную кабину и там прятал под свою куртку, используя рукава, карманы или сумку, которую приносил с собой. Таким образом, в разные дни Петр похитил из магазина детские брюки, толстовку, джемпер и куртку, распорядившись украденным по своему усмотрению.

На судебном заседании подсудимый полностью признал свою вину и согласился с предъявленным ему обвинением.

Мировой судья, приняв во внимание личность подсудимого, смягчающие обстоятельства и отсутствие отягчающих, назначил наказание в виде штрафа в размере 30 000 рублей за совокупность совершенных преступлений.