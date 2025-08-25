Ричмонд
+26°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Волгоградской области обнаружили утечку нефтепродуктов

Пятно размером 50 кв. м выявили на территории Светлоярского района.

Источник: Нижне-Волжское межрегиональное управление Росприроднадзора

Сотрудники Нижне-Волжского межрегионального управления Росприроднадзора и эксперты регионального филиала ФГБУ «ЦЛАТИ по ЮФО» — ЦЛАТИ по Волгоградской области выехали на место происшествия после поступившего к ним обращения.

Во время осмотра они установили, что рядом с оросительным каналом находится мотопомпа для перекачки воды. Именно из-за ее неисправности и произошел излив нефтепродуктов на почву.

Эксперты отобрали пробы почвы. Площадь загрязнения составила 50 кв. м, сообщили в управлении.

После получения результатов исследований и выяснения обстоятельств произошедшего будет установлено виновное лицо и рассчитан вред, нанесенный почвам.