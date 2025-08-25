В Волгоградской области обнаружили утечку нефтепродуктов

Сотрудники Нижне-Волжского межрегионального управления Росприроднадзора и эксперты регионального филиала ФГБУ «ЦЛАТИ по ЮФО» — ЦЛАТИ по Волгоградской области выехали на место происшествия после поступившего к ним обращения.
Во время осмотра они установили, что рядом с оросительным каналом находится мотопомпа для перекачки воды. Именно из-за ее неисправности и произошел излив нефтепродуктов на почву.
Эксперты отобрали пробы почвы. Площадь загрязнения составила 50 кв. м, сообщили в управлении.
После получения результатов исследований и выяснения обстоятельств произошедшего будет установлено виновное лицо и рассчитан вред, нанесенный почвам.