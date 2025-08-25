В Хорезме восьмиклассника поймали за рулем «Дамаса». Он катал трех своих друзей по махалле

Наказание за подобное правонарушение до сих пор остаётся весьма мягким — согласно статье 47 Кодекса об административной ответственности («Невыполнение обязанностей по воспитанию и обучению детей») штраф составляет всего лишь от одной до пяти базовых расчетных величин. Можно ли таким образом всерьёз повлиять на ситуацию и остановить поток подобных случаев — большой вопрос.