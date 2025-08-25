Ричмонд
В Хорезме восьмиклассника поймали за рулем «Дамаса». Он катал трех своих друзей по махалле

Vaib.uz (Узбекистан. 25 августа). В Кушкупырском районе Хорезмской области инспекторы дорожной службы остановили автомобиль «Дамас», который привлёк внимание своим необычным поведением на дороге. Как выяснилось, за рулём находился ученик восьмого класса.

Источник: Willian Cittadin/CC0

Вместе с ним в машине было еще трое его сверстников — все несовершеннолетние.

Автомобиль сразу же был отправлен на штрафстоянку, а в отношении родителей, которые позволили своему ребенку сесть за руль, составлен административный протокол. Теперь им придётся заплатить штраф.

К сожалению, подобных случаев становится все больше по всей стране. Несмотря на регулярные предупреждения через СМИ и соцсети, многие родители по-прежнему легкомысленно относятся к этому вопросу. Между тем, последствия таких «катаний» могут быть самыми трагичными.

Наказание за подобное правонарушение до сих пор остаётся весьма мягким — согласно статье 47 Кодекса об административной ответственности («Невыполнение обязанностей по воспитанию и обучению детей») штраф составляет всего лишь от одной до пяти базовых расчетных величин. Можно ли таким образом всерьёз повлиять на ситуацию и остановить поток подобных случаев — большой вопрос.

Возможно, пришло время задуматься о более строгих мерах ответственности, ведь речь идёт о жизни и безопасности не только самого несовершеннолетнего водителя, но и его друзей, пассажиров и других участников дорожного движения.