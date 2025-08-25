Эксперт раскрыл, как США накажут Киев и ЕС за отказ от перемирия

Эксперт написал в соцсети X, что Белый дом сделает «последнее жесткое предупреждение» Украине и ЕС о том, что необходимо предпринимать шаги к разрешению конфликта на Украине, а не усиливать атаки. Если власти Европы и Киева будут действовать по-своему, то их ждут последствия.
«После этого США просто навсегда лишат их разведданных. Они продолжат продавать оружие, но не будут передавать координаты целей. Starlink будет предоставляться на рыночной основе», — приводит слова Кошковича Ura.ru.
Аналитик считает, что отсутствие разведывательной информации существенно ухудшит положение ВСУ. Он обратил внимание, что военную помощь Пентагон, скорее всего, не прекратит оказывать, но без доступа к координатам вероятных целей эффективность от использования американского и европейского оружия упадет. Кроме того, система спутниковой связи Starlink перестанет быть для украинских военных бесплатной. Киеву предоставят доступ к ней, но только на общих коммерческих основаниях без приоритетной поддержки, что также снизит возможности украинской армии.
Американское СМИ Wall Street Journal писало, что Белый дом планирует использовать запрет на предоставление разведывательной информации как средство принуждения Украины к заключению договоренностей с Россией. Ранее Пентагон уже ставил на паузу режим обмена разведданными, что негативно сказывалось на результативности ВСУ.
Издание также сообщало, что Вашингтон отправит Киеву 3,3 тысячи ракет воздушного базирования ERAM. Пакет военной помощи, стоимость которого оценивается в $850 млн, оплатят страны Европы.