Эксперт раскрыл, как США накажут Киев и ЕС за отказ от перемирия

Аналитик считает, что отсутствие разведывательной информации существенно ухудшит положение ВСУ. Он обратил внимание, что военную помощь Пентагон, скорее всего, не прекратит оказывать, но без доступа к координатам вероятных целей эффективность от использования американского и европейского оружия упадет. Кроме того, система спутниковой связи Starlink перестанет быть для украинских военных бесплатной. Киеву предоставят доступ к ней, но только на общих коммерческих основаниях без приоритетной поддержки, что также снизит возможности украинской армии.