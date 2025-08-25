В Челябинске сожгли 8 килограммов санкционного сыра

«В двух отделах торгового комплекса “Европа-Азия” было обнаружено 8,05 кг запрещенного к продаже в России сыра: две пачки по 125 граммов немецкого происхождения и 7,8 кг производства одной из Прибалтийских стран. Сыр был изъят и уничтожен в тот же день», — говорится в комментарии.