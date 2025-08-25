Ричмонд
В Челябинске сожгли 8 килограммов санкционного сыра

В Челябинске сожгли 8 килограммов санкционного сыра, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Источник: РИА "Новости"

Рейд провели сотрудники Уральского межрегионального управления Россельхознадзора и таможни.

«В двух отделах торгового комплекса “Европа-Азия” было обнаружено 8,05 кг запрещенного к продаже в России сыра: две пачки по 125 граммов немецкого происхождения и 7,8 кг производства одной из Прибалтийских стран. Сыр был изъят и уничтожен в тот же день», — говорится в комментарии.

Собственники продукции будут привлечены к административной ответственности.

Материалы дела 23 августа переданы в Челябинскую транспортную прокуратуру.