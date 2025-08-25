В Жигулевске Самарской области откроют модельную библиотеку

«Модельная библиотека — это интеллектуальный образовательный центр, который сочетает в себе не только новый и красивый дизайн, но функциональность, удобство и многообразие. От привычных нам библиотек в этом случае остается только название и книги, все остальное, вплоть до атмосферы и рода деятельности, терпит глобальные изменения. Главной особенностью такой современной библиотеки является создание нескольких отдельных зон, в которых дети и взрослые могут учиться новому. Для нашего города это будет новый современный культурно-просветительский центр. Но самое главное, чтобы посетителям здесь было интересно», — отметил исполняющий обязанности главы Жигулевского городского округа Алексей Иванов.