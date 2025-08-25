В Жигулевске Самарской области откроют модельную библиотеку

Первая в Жигулевске Самарской области модельная библиотека откроется осенью в микрорайоне Яблоневый овраг при поддержке нацпроекта «Семья», сообщили в администрации городского округа.
Учреждение будет работать на первом этаже здания многофункционального культурного центра. В помещении уже провели ремонт. Также в библиотеку поступила большая партия книг. Теперь туда завезут мебель и стеллажи.
«Модельная библиотека — это интеллектуальный образовательный центр, который сочетает в себе не только новый и красивый дизайн, но функциональность, удобство и многообразие. От привычных нам библиотек в этом случае остается только название и книги, все остальное, вплоть до атмосферы и рода деятельности, терпит глобальные изменения. Главной особенностью такой современной библиотеки является создание нескольких отдельных зон, в которых дети и взрослые могут учиться новому. Для нашего города это будет новый современный культурно-просветительский центр. Но самое главное, чтобы посетителям здесь было интересно», — отметил исполняющий обязанности главы Жигулевского городского округа Алексей Иванов.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.