Жителей Кубани научат плавать на сапбордах

Стажировка по сапбордингу «Поймай свою волну» состоится 31 августа на центральном пляже станицы Каневской на Кубани при поддержке нацпроекта «Молодежь и дети», сообщили в краевой крейсерско-парусной школе.
Участников стажировки ждут прогулки на сапбордах, мастер-классы для начинающих и практические тренировки для тех, кто уже уверенно стоит на воде. Посетить бесплатное мероприятие могут все жители региона от 14 до 35 лет. Для этого не нужно заранее регистрироваться — достаточно прийти на пляж к 16:00.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.