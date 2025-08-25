Жителей Кубани научат плавать на сапбордах

Участников стажировки ждут прогулки на сапбордах, мастер-классы для начинающих и практические тренировки для тех, кто уже уверенно стоит на воде. Посетить бесплатное мероприятие могут все жители региона от 14 до 35 лет. Для этого не нужно заранее регистрироваться — достаточно прийти на пляж к 16:00.