Администрация Иркутска опубликовала двадцать пятую серию проекта «ПроИркутск»

В столице Приангарья стартовал медиапроект «ПроИркутск», организованный администрацией города. Этот сериал рассказывает об истории, людях и событиях, которые сформировали облик Иркутска. Каждая серия проекта представляет собой увлекательное путешествие по туристическому маршруту «Зеленая линия», охватывая ключевые достопримечательности города.
Новый эпизод выходит каждое августовское утро в 8:00, открывая зрителям неизвестные грани Иркутска. В роли гидов выступают известные иркутяне, каждый из которых привносит свой уникальный взгляд и знания.
Двадцать пятым гидом проекта стал шоумен Денис Гук. В своей серии, вышедшей 25 августа, он рассказал про Доходный дом инженера путей и сообщения И. И. Никитина.
— Здание построено по проекту архитектора Кузнецова в 1902—1905 годах. Большую часть здания занимали гостиница и ресторан «Гранд отель». Там отмечал свою свадьбу Александр Колчак, — уточнили в пресс-службе администрации.
Двадцать шестая серия проекта выйдет уже завтра и продолжит знакомить зрителей с историей и культурой Иркутска.