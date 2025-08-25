Ричмонд
В детскую школу искусств поселка Тикси в Якутии поступило оборудование

Для учреждения закупили музыкальные инструменты, мольберты и хореографические станки.

Источник: Национальные проекты России

Детская школа искусств поселка городского типа Тикси в Якутии получила новое оборудование при поддержке нацпроекта «Семья», сообщили в департаменте информационной политики и массовых коммуникаций администрации главы и правительства республики.

Уже с 1 сентября воспитанники учреждения смогут приступить к занятиям на новых музыкальных инструментах, изготовленных известными мастерами страны. Для художественного класса закупили новые мольберты, а в танцевальных залах установили зеркала и современные переносные станки.

Всего в этом году оборудование и музыкальные инструменты получат шесть детских школ искусств Якутии. Также планируют отремонтировать здания нескольких действующих учреждений культуры республики.

Нацпроект «Семья».

объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.