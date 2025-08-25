Ричмонд
+26°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Арест грузовика мотивировал фермера из Новосибирской области выплатить долг

Суд обязал фермера возместить причиненный ущерб в размере 500 тысяч рублей, он долго «откладывал», но выплатил из-за угрозы лишиться автомобиля.

Суд обязал фермера возместить причиненный ущерб в размере 500 тысяч рублей, он долго «откладывал», но выплатил из-за угрозы лишиться автомобиля.

Чтобы сохранить свою арестованную собственность, фермер из села Довольное в Новосибирской области погасил задолженность в полмиллиона рублей. Об этом сообщают в ГУФССП России по Новосибирской области.

55-летний владелец фермерского хозяйства допустил, что его свиньи проникли на территорию соседней компании и повредили посевы. Компенсация ущерба, оцененного судом в 500 тысяч рублей, была возложена на фермера. Взыскателю пришлось прибегнуть к помощи судебных приставов для взыскания долга. Изначально должник пытался оспорить решение суда и не реагировал на требования судебного пристава.

В рамках исполнительного производства приставы арестовали грузовик ГАЗ и микроавтобус Ford Transit, принадлежащие фермеру. Впоследствии должник был уведомлен о передаче арестованного имущества взыскателю на хранение. Этот оборот дела не входил в его планы. Риск потерять автомобили заставил мужчину оперативно выплатить долг. Помимо этого, за просрочку платежа фермер заплатил 15 тысяч рублей в качестве исполнительского сбора.