Арест грузовика мотивировал фермера из Новосибирской области выплатить долг

Суд обязал фермера возместить причиненный ущерб в размере 500 тысяч рублей, он долго «откладывал», но выплатил из-за угрозы лишиться автомобиля.
Чтобы сохранить свою арестованную собственность, фермер из села Довольное в Новосибирской области погасил задолженность в полмиллиона рублей. Об этом сообщают в ГУФССП России по Новосибирской области.
55-летний владелец фермерского хозяйства допустил, что его свиньи проникли на территорию соседней компании и повредили посевы. Компенсация ущерба, оцененного судом в 500 тысяч рублей, была возложена на фермера. Взыскателю пришлось прибегнуть к помощи судебных приставов для взыскания долга. Изначально должник пытался оспорить решение суда и не реагировал на требования судебного пристава.
В рамках исполнительного производства приставы арестовали грузовик ГАЗ и микроавтобус Ford Transit, принадлежащие фермеру. Впоследствии должник был уведомлен о передаче арестованного имущества взыскателю на хранение. Этот оборот дела не входил в его планы. Риск потерять автомобили заставил мужчину оперативно выплатить долг. Помимо этого, за просрочку платежа фермер заплатил 15 тысяч рублей в качестве исполнительского сбора.