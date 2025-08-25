Арест грузовика мотивировал фермера из Новосибирской области выплатить долг

55-летний владелец фермерского хозяйства допустил, что его свиньи проникли на территорию соседней компании и повредили посевы. Компенсация ущерба, оцененного судом в 500 тысяч рублей, была возложена на фермера. Взыскателю пришлось прибегнуть к помощи судебных приставов для взыскания долга. Изначально должник пытался оспорить решение суда и не реагировал на требования судебного пристава.