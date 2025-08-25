Дополнительные автобусные маршруты запустят в Воронеже с 1 сентября

С первого дня осени в Воронеже вносятся изменения в схему движения межмуниципальных автобусных маршрутов. Корректива, утвержденная областным министерством промышленности и транспорта, призвана повысить транспортную доступность для жителей отдаленных районов. Об этом рассказали в ведомстве 25 августа.
Там пояснили, что нововведения были инициированы самими жителями и приняты по итогам рассмотрения их обращений.
В перечень ключевых изменений вошли:
- Маршрут № 366а. Будет выполнять дополнительный вечерний рейс в 21:00 от остановки «ВГУ» в направлении поселка Новоподклетный.
Микрорайон Шилово. Жители получат возможность доезжать до Юго-Западной автостанции на автобусах маршрутов №№ 141, 147, 152 с остановкой по требованию.
- Улица 45-й Стрелковой Дивизии. Для поездок в направлении Семилук можно будет использовать автобусы №№ 118, 128, 129, которые также будут останавливаться там по требованию.
Все изменения вступают в силу в понедельник, 1 сентября.