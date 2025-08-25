Дополнительные автобусные маршруты запустят в Воронеже с 1 сентября

С первого дня осени в Воронеже вносятся изменения в схему движения межмуниципальных автобусных маршрутов. Корректива, утвержденная областным министерством промышленности и транспорта, призвана повысить транспортную доступность для жителей отдаленных районов. Об этом рассказали в ведомстве 25 августа.