Омичей начинают вакцинировать от опасной сезонной болезни

Для детей в поликлиники уже поступила вакцина «Ультрикс Квадри» в количестве 48,8 тысячи доз. Она обеспечивает специфическую защиту от актуальных штаммов гриппа типа А и В и применяется для ежегодной профилактической иммунизации детей от шести месяцев и старше. Привиться можно бесплатно, обратившись к участковому педиатру. Если ребёнок не получил прививку в детском саду или школе, вакцинацию проводят в детской поликлинике по месту жительства.