Омичей начинают вакцинировать от опасной сезонной болезни

Сделать прививку можно бесплатно, обратившись к участковому педиатру.

Источник: Om1 Омск

Омичей призывают заранее пройти вакцинацию перед началом эпидемического сезона, для того чтобы к осени, когда активность вирусов возрастает, сформировать у организма защитный иммунитет. Важно помнить, что вакцина не вызывает заболевание, а лишь стимулирует выработку антител. Иммунитет обычно формируется в течение 2−3 недель после прививки и сохраняется 8−12 месяцев.

Для детей в поликлиники уже поступила вакцина «Ультрикс Квадри» в количестве 48,8 тысячи доз. Она обеспечивает специфическую защиту от актуальных штаммов гриппа типа А и В и применяется для ежегодной профилактической иммунизации детей от шести месяцев и старше. Привиться можно бесплатно, обратившись к участковому педиатру. Если ребёнок не получил прививку в детском саду или школе, вакцинацию проводят в детской поликлинике по месту жительства.

Для взрослого населения доступны российские вакцины «Флю-М» и «Совигрипп». В поликлиники Омска и в ЦРБ поступило почти 122 тысячи доз. Эти вакцины хорошо переносятся и защищают от наиболее распространённых штаммов гриппа.

В первую очередь прививки рекомендуется делать:

  • пациентам с хроническими заболеваниями легких, сердца, почек, печени, с диабетом или иммунодефицитами;
  • лицам профессий, работающим с людьми: медицинским сотрудникам, педагогам, коммунальщикам, работникам транспорта;
  • детям, посещающим детские коллективы.

Для снижения риска заражения любыми ОРВИ врачи советуют:

  • чаще мыть руки с мылом или использовать антисептик;
  • не прикасаться к глазам, носу и рту;
  • носить маску в местах массового скопления людей;
  • оставаться дома при недомогании;
  • избегать контактов с больными.