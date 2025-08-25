В Башкирии завершат капремонт самолета Ан-2.

«Благодаря поддержке правительства республики и лично Главы Радия Хабирова вопрос по финансированию капремонта борта решен. Сегодня мы видим серьезную поддержку и со стороны Центрального аппарата ДОСААФ РФ. Планы по внедрению обучения по новым ВУС и обеспечение их материальной базой приоритетно коснутся сильных реготделений, в число которых, безусловно, входит ДОСААФ Башкортостана», — прокомментировал Нурмухаметов.