В Башкирии завершат капремонт самолета Ан-2

В Башкирии завершат капремонт самолета Ан-2.

Источник: Башинформ

Самолет Октябрьского аэроклуба ДОСААФ запустят в эксплуатацию после капитального ремонта уже в ближайшее время. Об этом на оперативном совещании правительства Башкирии в ЦУРе сообщил руководитель реготделения организации Игорь Нурмухаметов.

«Благодаря поддержке правительства республики и лично Главы Радия Хабирова вопрос по финансированию капремонта борта решен. Сегодня мы видим серьезную поддержку и со стороны Центрального аппарата ДОСААФ РФ. Планы по внедрению обучения по новым ВУС и обеспечение их материальной базой приоритетно коснутся сильных реготделений, в число которых, безусловно, входит ДОСААФ Башкортостана», — прокомментировал Нурмухаметов.