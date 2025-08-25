Подростки в Красноярском крае массово идут в расклейщики: профессия возглавила рейтинг вакансий для молодежи

С 1 сентября 2025 года вступит в силу новый федеральный закон, разрешающий подросткам от 14 лет работать в выходные и праздничные дни во время каникул. Это поможет бизнесу закрывать сезонные вакансии в ритейле, логистике и гостиничном секторе.