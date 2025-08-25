Подростки в Красноярском крае массово идут в расклейщики: профессия возглавила рейтинг вакансий для молодежи

Профессия расклейщика объявлений стала лидером по приросту вакансий для подростков в Красноярском крае: спрос на таких работников вырос на 40% за год. Об этом свидетельствуют данные анализа платформы «Авито Работа» за первое полугодие 2024−2025 годов.
В топ-5 востребованных для несовершеннолетних вакансий также вошли:
Баристы (рост на 19%);
Курьеры (+17%);
Продавцы (+13%).
Работодатели предлагают гибкий график и быстрые выплаты — идеальные условия для школьников, желающих заработать карманные деньги. При этом законодательство строго регламентирует труд подростков: для ages 16−18 лет рабочая неделя не должна превышать 35 часов, а при совмещении с учебой — 17.5 часов.
С 1 сентября 2025 года вступит в силу новый федеральный закон, разрешающий подросткам от 14 лет работать в выходные и праздничные дни во время каникул. Это поможет бизнесу закрывать сезонные вакансии в ритейле, логистике и гостиничном секторе.
Как безопасно искать работу?
Эксперты советуют:
Использовать проверенные платформы с модерацией вакансий;
Проверять рейтинг и цифровые значки работодателя;
Избегать предложений с сомнительными условиями труда.
«Работа для подростков — это не только заработок, но и первый профессиональный опыт, который помогает приобрести навыки для будущей карьеры», — подчеркивает Роман Губанов, директор по развитию «Авито Работы».