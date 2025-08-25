Башкирия заняла 17-е место в рейтинге по расходам на ЖКУ

Башкирия вошла в двадцатку регионов России с наименьшими тратами на коммунальные услуги. Согласно исследованию РИА Новости, республика занимает 17-е место в этом рейтинге.
В 2024 году средняя семья в регионе направляла на оплату ЖКУ и топлива 7,9% своих потребительских расходов. Это на 0,3% больше, чем годом ранее. В денежном выражении ежемесячные затраты превысили 4590 рублей.
Среди регионов Приволжского федерального округа в Башкирии зафиксирован самый низкий уровень расходов на коммуналку — 7,9%. Следом идут Кировская область (8,2%) и Татарстан (8,4%).
Минимальный показатель в стране у Ингушетии (около 4,6%), а максимальный — у Новгородской области (13,6%). Всего в 59 субъектах РФ семьи тратят на жилищно-коммунальные услуги не более 10% своего бюджета.
Эксперты поясняют, что такие различия связаны с несколькими факторами: региональными тарифами на ЖКУ, уровнем доходов населения, степенью газификации, объемом потребления услуг и местными климатическими условиями.
