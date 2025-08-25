В Сарове Нижегородской области открыли детскую поликлинику

Детскую поликлинику клинической больницы № 50 открыли в Сарове в Нижегородской области, что отвечает задачам нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.
В учреждении есть дневной стационар общетерапевтического профиля. Там получить лечение могут дети и подростки с заболеваниями нервной системы и желудочно-кишечного тракта. Также в поликлинике работает отделение реабилитации. Там можно получить поддержку в процессе восстановления после перенесенных заболеваний опорно-двигательного аппарата, нервной системы и соматических патологий.
«Мы системно развиваем медицину в атомных городах (Саров — закрытый город, где находится главный ядерный центр России. — Прим. ред.). Расширяется спектр высокотехнологичной медицинской помощи, создаются новые отделения, приходят молодые кадры. Год назад мы с [генеральным директором госкорпорации “Росатом”] Алексеем Евгеньевичем [Лихачевым] открыли в Сарове современный сосудистый центр с ангиографической операционной. Уже сегодня мы видим ощутимые результаты: проведены 755 лечебно-диагностических исследований, среди которых более 300 стентирований и более 300 коронарографий», — рассказала руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Вероника Скворцова.
По ее словам, получать помощь врачей в новой поликлинике будут 17 тысяч детей. Глава ФМБА также подчеркнула, что медучреждение отвечает самым высоким стандартам и оснащено всем необходимым современным оборудованием.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.