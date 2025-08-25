В Сарове Нижегородской области открыли детскую поликлинику

«Мы системно развиваем медицину в атомных городах (Саров — закрытый город, где находится главный ядерный центр России. — Прим. ред.). Расширяется спектр высокотехнологичной медицинской помощи, создаются новые отделения, приходят молодые кадры. Год назад мы с [генеральным директором госкорпорации “Росатом”] Алексеем Евгеньевичем [Лихачевым] открыли в Сарове современный сосудистый центр с ангиографической операционной. Уже сегодня мы видим ощутимые результаты: проведены 755 лечебно-диагностических исследований, среди которых более 300 стентирований и более 300 коронарографий», — рассказала руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Вероника Скворцова.