В Курской области школьные линейки проведут в закрытых помещениях

«Информация по формату проведения праздничных мероприятий, посвященных Дню знаний. Министерством образования и науки Курской области рекомендовано в первых, пятых, девятых, 11-х классах провести праздничные мероприятия в закрытых помещениях с ограниченным числом участников и с соблюдением всех мер безопасности. У остальных обучающихся линейки рекомендовано провести в классах», — сообщила Крутько в ходе еженедельного заседания регионального правительства.