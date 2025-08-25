В Курской области школьные линейки проведут в закрытых помещениях

КУРСК, 25 авг — РИА Новости. Посвященные Дню знаний школьные линейки в Курской области проведут только для первых, пятых, девятых и 11-х классов в закрытых помещениях и с соблюдением мер безопасности, остальным классам рекомендовано провести первое сентября в кабинетах, заявила врио заместителя председателя правительства Курской области Оксана Крутько.
«Информация по формату проведения праздничных мероприятий, посвященных Дню знаний. Министерством образования и науки Курской области рекомендовано в первых, пятых, девятых, 11-х классах провести праздничные мероприятия в закрытых помещениях с ограниченным числом участников и с соблюдением всех мер безопасности. У остальных обучающихся линейки рекомендовано провести в классах», — сообщила Крутько в ходе еженедельного заседания регионального правительства.
Кроме того, она напомнила о необходимости исключить доступ посторонних лиц на территорию и в здания образовательных организаций.