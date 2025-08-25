Минобразования определена тема первого урока в белорусских школах. Подробности сообщили в пресс-службе Министерства образования.
В ведомстве уточнили, что 1 сентября является особенным днем.
«Во всех школах Беларуси состоится первый урок “Эстафета поколений: сохраняя прошлое, создаем будущее”, — отметили в Минобразования.
В пресс-службе пояснили, что цель первого урока в новом учебном году будет состоять в том, чтобы сформировать уважение к традициям и достижениям белорусского народа. Кроме того, цель первого урока состоит в том, чтобы показать важность сохранения наследия для будущих поколений и воспитать чувство гордости и ответственности за Беларусь.
В Министерстве образования обратили внимание, что учителя могут пользоваться готовыми методическими материалами, презентациями, а также сценариями из библиотеки единых уроков на Национальном образовательном портале.
