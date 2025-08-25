Минобразования определена тема первого урока в белорусских школах

В пресс-службе пояснили, что цель первого урока в новом учебном году будет состоять в том, чтобы сформировать уважение к традициям и достижениям белорусского народа. Кроме того, цель первого урока состоит в том, чтобы показать важность сохранения наследия для будущих поколений и воспитать чувство гордости и ответственности за Беларусь.