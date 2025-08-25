В Подмосковье пройдет фестиваль «Яблоки в Коломне»

XIII Международный садово-книжный фестиваль «Яблоки в Коломне» пройдет 6 сентября в историческом центре Коломны в соответствии с целями нацпроекта «Туризм и гостеприимство». Об этом сообщили в Министерстве информации и молодежной политики Московской области.
«Каждый год фестиваль выбирает новую тему. Тема этого года — “День рассказывания историй о летних путешествиях”. Гостям предложат услышать истории о впечатлениях, воспоминаниях и встречах из поездок и поделиться своими», — рассказали в министерстве культуры и туризма региона.
Фестиваль состоится на десяти площадках. Для гостей проведут встречи с писателями, исследователями наследия и художниками. Также на фестивале организуют музыкальные и гастрономические программы, театральные постановки и презентации книжных новинок. Узнать подробнее о мероприятии можно по ссылке.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.