Минтруд утвердил трехдневную рабочую неделю в начале ноября в Ростовской области

Праздничные выходные ждут жителей Дона в начале ноября 2025 года.

Источник: Комсомольская правда

Жителей Ростовской области в начале ноября 2025 года ждут несколько выходных дней подряд и трехдневная рабочая неделя. Производственный календарь утвердили в Министерстве труда и социальной защиты России.

Судя по графику, 1 ноября — суббота, будет предпраздничным сокращенным днем, 2 ноября — выходной, 4 ноября — День народного единства, а на 3 ноября перенесут выходной с 1 ноября.

Добавим, остальные выходные в ноябре выпадают на 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30 число. В целом же в 2025 году планировали 247 рабочих дней, а также 118 выходных и праздников.

Напомним, ранее стало известно, какая погода ожидается в сентябре 2025 года на Дону.

