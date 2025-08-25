Участники конкурса «Создай НАШЕ» из Югры выиграли грант

«Грант от конкурса “Создай НАШЕ” поможет нам проверить ключевые гипотезы и выработать финальные решения для системы управления. Мы хотим сделать продукт не просто рабочим, а по-настоящему конкурентоспособным и удобным для оператора», — отметил один из разработчиков Юрий Новоселов.