Участники конкурса «Создай НАШЕ» из Югры выиграли грант

Средства они направят на совершенствование созданного ими пожарного робота.

Источник: Национальные проекты России

Команда из Ханты-Мансийского автономного округа — Югры выиграла 1 миллион рублей на конкурсе «Создай НАШЕ», который проводился в соответствии с задачами нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщили в департаменте экономического развития региона.

В частности, двое студентов из Югры представили на конкурсе образец пожарного робота. Свой грант ребята планируют направить на приобретение оборудования и оплату труда специалистов.

«Грант от конкурса “Создай НАШЕ” поможет нам проверить ключевые гипотезы и выработать финальные решения для системы управления. Мы хотим сделать продукт не просто рабочим, а по-настоящему конкурентоспособным и удобным для оператора», — отметил один из разработчиков Юрий Новоселов.

Команда уже работает над улучшением системы управления. В частности, оператор сможет управлять роботом через FPV-очки с дополненной реальностью. Это ускорит реакцию и сделает тушение пожаров безопаснее. Грант поможет доработать продукт и вывести его на рынок.

Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.