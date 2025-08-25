В Омской области подешевели продукты: цены на некоторые категории снизились на 22%

По данным Росстата, наиболее существенное подешевение произошло в категории овощей и фруктов. Появление нового урожая позволило магазинам снизить стоимость этих товаров, хотя в годовом выражении их цена все еще остается выше среднего уровня инфляции на продовольственные товары.
Особенно примечательным стало снижение цен на куриное яйцо. За последние четыре месяца их стоимость упала на 22%. Это связано с ростом производства как в Омской области, так и в других регионах страны.
Тем временем, в июле выросли цены на блюда в заведениях общественного питания. Цены на непродовольственные товары в регионе демонстрировали умеренный рост. Завершение распродаж меховых изделий привело к повышению стоимости шуб и дубленок. В то же время укрепление рубля способствовало снижению цен на компьютеры, инструменты и другую технику благодаря уменьшению затрат производителей на закупку комплектующих.
Вместе с тем, жители региона отметили существенное подорожание жилищно-коммунальных услуг и аренды квартир. Их рост объясняется индексацией тарифов на ЖКУ, которая превысила общероссийский уровень.
