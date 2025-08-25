В Омской области подешевели продукты: цены на некоторые категории снизились на 22%

Тем временем, в июле выросли цены на блюда в заведениях общественного питания. Цены на непродовольственные товары в регионе демонстрировали умеренный рост. Завершение распродаж меховых изделий привело к повышению стоимости шуб и дубленок. В то же время укрепление рубля способствовало снижению цен на компьютеры, инструменты и другую технику благодаря уменьшению затрат производителей на закупку комплектующих.