Школа села Пажга в Коми откроется к новому учебному году

Работы начались в июне 2024 года. За это время специалисты утеплили фасад и укрепили стены и перегородки, заменили двери, окна и полы, а также обновили лестничные марши. Кроме того, в учреждении модернизировали инженерные коммуникации. Для повышения уровня безопасности установили автоматические системы пожарной сигнализации, видеонаблюдения и оповещения о чрезвычайных ситуациях.