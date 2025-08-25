Ричмонд
Школа села Пажга в Коми откроется к новому учебному году

Капремонт учреждения начался в июне 2024-го.

Капитальный ремонт в школе села Пажга Республики Коми завершат до начала нового учебного года при поддержке нацпроекта «Молодежь и дети». Об этом сообщили в министерстве образования и науки региона.

Работы начались в июне 2024 года. За это время специалисты утеплили фасад и укрепили стены и перегородки, заменили двери, окна и полы, а также обновили лестничные марши. Кроме того, в учреждении модернизировали инженерные коммуникации. Для повышения уровня безопасности установили автоматические системы пожарной сигнализации, видеонаблюдения и оповещения о чрезвычайных ситуациях.

Нацпроект «Молодежь и дети».

направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.