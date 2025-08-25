В Балтасинском районе Татарстана отремонтировали 4 фельдшерских пункта

Четыре фельдшерско-акушерских пункта (ФАПа) отремонтировали в Балтасинском районе Татарстана при поддержке нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщили в Балтасинском районном совете.
Работы провели в медпунктах, расположенных в деревне Карадуван, селах Малые Лызи, Чапшар и Шуда. Специалисты обновили кровли зданий и фасады, заменили окна и двери. Также в ФАПах модернизировали вентиляционные системы, отопительные и электрические сети.
Помимо этого, в Балтасинском районе возводят два новых фельдшерско-акушерских пункта. Их оснастят новейшим оборудованием.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.