В городе Тайшете Иркутской области благоустроили мемориал

Мемориал памяти погибшим сотрудникам милиции в городе Тайшете Иркутской области благоустроили по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в министерстве жилищной политики и энергетики региона.
Во время работ специалисты заменили бордюры, привели в порядок сам мемориал и подъезд к нему. Также там установили ограждение, новые лавочки и урны, современные светильники и информационные стенды.
Мемориал появился в Тайшете в 2006 году благодаря неравнодушным людям, ветеранам боевых действий и представителям общественных организаций. На нем увековечены имена сотрудников правопорядка, павших не только в мирное время, но и в Великой Отечественной войне и локальных конфликтах. Мемориал состоит из отполированного гранитного камня, танка Т-54 и 45-миллиметровой пушки времен Великой Отечественной войны.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.