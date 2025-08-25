В городе Тайшете Иркутской области благоустроили мемориал

Мемориал появился в Тайшете в 2006 году благодаря неравнодушным людям, ветеранам боевых действий и представителям общественных организаций. На нем увековечены имена сотрудников правопорядка, павших не только в мирное время, но и в Великой Отечественной войне и локальных конфликтах. Мемориал состоит из отполированного гранитного камня, танка Т-54 и 45-миллиметровой пушки времен Великой Отечественной войны.