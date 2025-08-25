В городской больнице Геленджика установили компьютерный томограф

«Наша больница очень нуждалась в обновлении материально-технической базы. Аппарат, которым пользовалась больница ранее, делал 16 срезов за один оборот, а новый томограф — уже 64. В полную мощность оборудование начало работать с 20 июня, и наши медицинские работники уже выполнили около тысячи исследований. С сентября станет доступно контрастирование, что позволит еще глубже и точнее диагностировать любые зоны организма», — отмечает главный врач больницы Сергей Ермаков.