В городской больнице Геленджика установили компьютерный томограф

Компьютерный томограф экспертного класса поступил в городскую больницу Геленджика при поддержке нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в Министерстве здравоохранения Краснодарского края.
«Наша больница очень нуждалась в обновлении материально-технической базы. Аппарат, которым пользовалась больница ранее, делал 16 срезов за один оборот, а новый томограф — уже 64. В полную мощность оборудование начало работать с 20 июня, и наши медицинские работники уже выполнили около тысячи исследований. С сентября станет доступно контрастирование, что позволит еще глубже и точнее диагностировать любые зоны организма», — отмечает главный врач больницы Сергей Ермаков.
Всего в больницах и поликлиниках региона функционируют 31 магнитно-резонансный и 144 компьютерных томографов. В 2024 году на аппаратах КТ провели более 1,3 млн различных исследований, на МРТ — свыше 144 тыс. Обследования позволяют на ранних стадиях выявлять нарушения в работе внутренних органов, диагностировать любые повреждения костей и связок.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.