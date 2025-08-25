Ричмонд
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Хинштейн рассказал о помощи жителям Курской области, возвращенным с Украины

Хинштейн: вернувшимся с Украины курским жителям окажут необходимую помощь.

КУРСК, 25 авг — РИА Новости. Возвращенных с Украины жителей Курской области осматривают врачи, курянам окажут всю необходимую помощь, в том числе с оформлением выплат и документов, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.

Минобороны РФ 24 августа сообщило о возвращении с подконтрольной киевскому режиму территории 146 российских военнослужащих и восьми жителей Курской области. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что восемь жителей Курской области, вернувшиеся из украинского плена в рамках обмена, прибыли на один из подмосковных аэродромов. Позже Хинштейн сообщал, что граждане прибыли в Курск.

«Вчера их удалось освободить с территории Украины, где они насильственно удерживались. Сейчас граждане находятся в пункте временного размещения. Несколько человек забрали родственники. Оказывается вся необходимая помощь. Все, что касается вопросов здравоохранения, их осматривают врачи, психологи. Конечно же, сейчас поможем с оформлением всех необходимых выплат, документов», — сообщил Хинштейн в ходе еженедельного заседания правительства региона.

Кроме того, Хинштейн выразил надежду, что остальные жители региона тоже вернутся на родину.

«Поздравляю, коллеги, с тем, что еще восемь наших человек дома. И очень рассчитываю на то, что работа эта будет продолжаться», — добавил он.

Узнать больше по теме
Александр Хинштейн: биография бывшего журналиста, ставшего главой Курской области
Депутат Госдумы, когда-то работавший штатным журналистом «Московского комсомольца», Александр Хинштейн вновь оказался в центре внимания из-за назначения на должность временно исполняющего обязанности губернатора Курской области. В материале рассказываем главное из его биографии.
Читать дальше