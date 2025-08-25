В больнице Южноуральска Челябинской области установили рентген-аппарат

Современный цифровой рентгенодиагностический аппарат установили в хирургическом корпусе городской больницы Южноуральска. Оснащение медицинских учреждений новым оборудованием — один из приоритетов нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в Министерстве здравоохранения Челябинской области.
Перед монтажом техники в кабинете предварительно провели капитальный ремонт. Помимо нового оборудования, там внедрили электронную систему хранения рентгеновских изображений PACS «Комета». Теперь специалисты могут получать доступ к данным из любой точки сети.
«Это помогло создать современные условия для диагностики, что позволит повысить точность обследований и обеспечить безопасность пациентов и медицинского персонала. Обновленный кабинет улучшит качество медицинских услуг и станет важным шагом в развитии здравоохранения», — отметил главный врач городской больницы Южноуральска Рустам Шаймарданов.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».
— достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.