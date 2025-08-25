В Башкирии валовой сбор зерна превысил 1,325 млн тонн.

В Башкирии продолжается уборочная кампания.
Зерновые и зернобобовые культуры обмолочены на площади 399 тысяч га, это 28% от плана. Валовой сбор превысил 1,325 млн тонн зерна со средней урожайностью в 33,2 центнера с гектара, сообщил на оперативном совещании правительства вице-премьер — министр сельского хозяйства РБ Ильшат Фазрахманов.
Озимых культур на сегодня обмолочено уже порядка 92% площадей, или 216 тысяч гектаров. Из них 89% озимой ржи и 93% озимой пшеницы. Намолочено 791 тысяча тонн зерна. Урожайность составляет 36,7 центнера с гектара против 30,9 центнера в 2024 году.
Уборка яровых зерновых сегодня продолжается в 48 районах республики. На сегодняшний день скошено 16% от плановой площади, обмолочено 183 тысячи га. Намолочено около 534 тысяч тонн зерна.
Наряду с уборкой зерновых хозяйства отдельных районов Башкирии начали уборку масличных культур.
Сахарной свеклы на сегодняшний день убрано порядка 200 га, накопано более 9 тысяч тонн.
