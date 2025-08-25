В Башкирии валовой сбор зерна превысил 1,325 млн тонн.

Озимых культур на сегодня обмолочено уже порядка 92% площадей, или 216 тысяч гектаров. Из них 89% озимой ржи и 93% озимой пшеницы. Намолочено 791 тысяча тонн зерна. Урожайность составляет 36,7 центнера с гектара против 30,9 центнера в 2024 году.