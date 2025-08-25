В Башкирии количество предпринимателей выросло на 4,6% с начала года

Число малых и средних предпринимателей Башкортостана с начала года выросло на 4,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Таких результатов помогают достичь меры поддержки нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в министерстве предпринимательства и туризма республики.
«Средний сегмент бизнеса продемонстрировал наиболее заметный прирост — увеличение на 5%, тогда как малые организации выросли на 2,8%. Это свидетельствует о качественном развитии нашего предпринимательского сектора. Мы продолжаем работать над созданием благоприятных условий для ведения бизнеса благодаря различным мерам господдержки, включая реализацию нацпроекта “Эффективная и конкурентная экономика”», — сказала министр предпринимательства и туризма региона Светлана Верещагина.
Также выросло количество самозанятых жителей. С начала года их число увеличилось на 17,7%, превысив отметку в 309,5 тыс. человек.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.