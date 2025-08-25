В Башкирии количество предпринимателей выросло на 4,6% с начала года

«Средний сегмент бизнеса продемонстрировал наиболее заметный прирост — увеличение на 5%, тогда как малые организации выросли на 2,8%. Это свидетельствует о качественном развитии нашего предпринимательского сектора. Мы продолжаем работать над созданием благоприятных условий для ведения бизнеса благодаря различным мерам господдержки, включая реализацию нацпроекта “Эффективная и конкурентная экономика”», — сказала министр предпринимательства и туризма региона Светлана Верещагина.