В Литве прошли международные гонки корги

В гонках лучше всех выступил корги по кличке Манго. Его хозяин Игнас Климайка признался, что в прошлом году питомцу не удалось успешно завершить дистанцию, несмотря на активные тренировки. В этот раз семья решила отказаться от подготовки и сосредоточиться на самом участии. Однако именно такой подход принес победу.