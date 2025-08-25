В Литве прошли международные гонки корги

Организаторы мероприятия подготовили обширную программу: четвероногие участники состязались в одиночных спринтах, командных заездах, а также в конкурсе на «самый могучий голос». Особое внимание привлекли костюмированные выступления, где питомцев переодели в яркие образы — от супергероев до сказочных персонажей.
По словам зрителей, атмосфера праздника оказалась особенно теплой. Пенсионерка Янина Стониене, пришедшая с внуками, рассказала, что дети больше всего радовались костюмированному конкурсу. Среди победителей в этом направлении оказался пес по кличке Амиго, хозяева которого придумали для него необычный наряд в стиле фабрики с миниатюрными трубами и надписью Fur Factory.
В гонках лучше всех выступил корги по кличке Манго. Его хозяин Игнас Климайка признался, что в прошлом году питомцу не удалось успешно завершить дистанцию, несмотря на активные тренировки. В этот раз семья решила отказаться от подготовки и сосредоточиться на самом участии. Однако именно такой подход принес победу.