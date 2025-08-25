Ричмонд
+22°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Литве прошли международные гонки корги

На площадке в Вильнюсе собрались более 120 команд из разных стран Европы, включая Польшу, Латвию, Германию, Австрию и Италию. Событие стало настоящим праздником для владельцев собак и для тысяч зрителей, сообщает агентство AP.

Алена Соколова
Автор Новости Mail
16

Организаторы мероприятия подготовили обширную программу: четвероногие участники состязались в одиночных спринтах, командных заездах, а также в конкурсе на «самый могучий голос». Особое внимание привлекли костюмированные выступления, где питомцев переодели в яркие образы — от супергероев до сказочных персонажей.

Кульминацией фестиваля стало Всемирное собрание корги. С помощью прямого эфира литовских собак связали с собратьями из США, Ирландии и Польши. Таким образом, мероприятие превратилось в международный онлайн-марафон, который объединил любителей этой породы.

По словам зрителей, атмосфера праздника оказалась особенно теплой. Пенсионерка Янина Стониене, пришедшая с внуками, рассказала, что дети больше всего радовались костюмированному конкурсу. Среди победителей в этом направлении оказался пес по кличке Амиго, хозяева которого придумали для него необычный наряд в стиле фабрики с миниатюрными трубами и надписью Fur Factory.

В гонках лучше всех выступил корги по кличке Манго. Его хозяин Игнас Климайка признался, что в прошлом году питомцу не удалось успешно завершить дистанцию, несмотря на активные тренировки. В этот раз семья решила отказаться от подготовки и сосредоточиться на самом участии. Однако именно такой подход принес победу.